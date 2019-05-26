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У Запорізькій області пронісся потужний смерч: відео страшного вихору

2.2тЧитати матеріал російською

У Запорізькій області близько Мелітополя пронісся величезний смерч.

Відео стихії опублікували в мережі. На показаних кадрах видно, що гігантська воронка утворилася на полях за містом.

Рідкісне в цих краях природне явище зняли на відео 25 травня місцеві жителі з району вул. Бєлякова. Даних про руйнування або постраждалих не було.

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Нагадаємо, що на території Одеського аеропорту пронісся потужний смерч. На кадрах видно, як за вихором спостерігають працівники аеропорту. При цьому небо було сонячне з хмарами.

Також по Житомирщині пройшовся сильний ураган-смерч, який повалив близько 100 гектарів лісу. Ураган пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницу.

Крім того, в Чернівецькій області вирував потужний торнадо, який вирвав дерева з корінням.

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Місце
УкраїнаМелітополь
Теги
ураганпогода
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