У Запорізькій області пронісся потужний смерч: відео страшного вихору

У Запорізькій області близько Мелітополя пронісся величезний смерч.

Відео стихії опублікували в мережі. На показаних кадрах видно, що гігантська воронка утворилася на полях за містом.

Рідкісне в цих краях природне явище зняли на відео 25 травня місцеві жителі з району вул. Бєлякова. Даних про руйнування або постраждалих не було.

Нагадаємо, що на території Одеського аеропорту пронісся потужний смерч. На кадрах видно, як за вихором спостерігають працівники аеропорту. При цьому небо було сонячне з хмарами.

Також по Житомирщині пройшовся сильний ураган-смерч, який повалив близько 100 гектарів лісу. Ураган пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницу.

Крім того, в Чернівецькій області вирував потужний торнадо, який вирвав дерева з корінням.

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