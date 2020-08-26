У Запорізькій області потонув 6-річний хлопчик.

В одному з сіл Гуляйпільського району Запорізької області в ставку втопився 6-річний хлопчик.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, ймовірно, дитина загинула в результаті нещасного випадку.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців 25 серпня близько 12:00. Попередньо встановлено, що хлопчик під час прогулянки впав у воду і потонув. Слідів насильницької смерті не виявлено.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (вбивство, з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Всі деталі трагедії встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Немирівському районі Вінницької області 14-річний мотоцикліст загинув у результаті зіткнення з припаркованою на краю дороги вантажівкою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!