У Запоріжжі по-звірячому вбили кримінального авторитета: з'явилися дані про підозрюваних

Поліція встановила двох підозрюваних в убивстві кримінального авторитета Олексія Петрова на прізвисько "Петрик" у Запоріжжі.

"Це жителі Запоріжжя 1960 і 1991 років народження", — повідомили УНН джерела в правоохоронних органах.

Обидва злочинці оголошені в розшук, розслідування триває.

Підозрювані у вбивстві Скріншот

Як повідомляли ЗМІ, кримінальний авторитет займався реалізацією відходів виробництва промислових підприємств, які накопичувалися на місцевому звалищі "Чорна Гора".

Згідно з розслідуваннями журналістів, він працював у "зв'язці" з керівництвом підприємства "Запоріжсталь", оскільки було помічено, що охорона підприємства пропускала його транспорт для збору відходів.

До 2000 року Олексій Петров був одним із п'яти членів відомого угруповання "Франца". Останнім часом проживав у приватному секторі в селищі Второмайський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Дніпра були затримані відомий у кримінальних колах авторитет на прізвисько "Арієць" і троє його спільників.

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