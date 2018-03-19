У Запоріжжі жорстоко вбили екс-депутата - вчителя

У Запоріжжі жорстоко вбили колишнього депутата Генічеської районної ради, вчителя фізкультури Щасливцевської школи Костянтина Гурульова.

Він пропав кілька днів тому, коли збирався летіти з друзями до Туреччини. Про це повідомляє видання "Новий візит".

Гурульов відправився в Запорізький аеропорт з групою друзів, однак рейс скасували. Незважаючи на це, екс-депутат не повернувся додому. Більш того, він перестав виходити на зв'язок.

Костянтин Гурульов новий візит

Пізніше на вокзалі виявили чоловіка з проломленою головою і без документів. Він провів у лікарні три дні, після чого помер. Родичі впізнали Гурульова.

Імовірно, чоловік загинув в результаті пограбування. Його поховання пройде 20 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", в листопаді 2017 року Сєвєродонецьку ударами по голові вбили депутата міської ради від БПП Сергія Самарського.