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У Запоріжжі жорстоко вбили екс-депутата - вчителя

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У Запоріжжі жорстоко вбили колишнього депутата Генічеської районної ради, вчителя фізкультури Щасливцевської школи Костянтина Гурульова.

Він пропав кілька днів тому, коли збирався летіти з друзями до Туреччини. Про це повідомляє видання "Новий візит".

Гурульов відправився в Запорізький аеропорт з групою друзів, однак рейс скасували. Незважаючи на це, екс-депутат не повернувся додому. Більш того, він перестав виходити на зв'язок.

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Костянтин Гурульов

новий візит

Пізніше на вокзалі виявили чоловіка з проломленою головою і без документів. Він провів у лікарні три дні, після чого помер. Родичі впізнали Гурульова.

Імовірно, чоловік загинув в результаті пограбування. Його поховання пройде 20 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", в листопаді 2017 року Сєвєродонецьку ударами по голові вбили депутата міської ради від БПП Сергія Самарського.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Об'єкт
вбивство
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