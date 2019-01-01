У Запоріжжі жорстоко побили лідера "АвтоЄвроСили": фото 18+

У Запоріжжі побили лідера організації "АвтоЄвроСила" Влада Погорєлова за зауваження.

Як написав він у Facebook, на нього напали після того, як він зробив зауваження Із приводу використання піротехніки.

"Прострелена нога і численні травми через зауваження не кидати петарди під авто", — написав Погорєлов.

побитий Погорєлов facebook.com/profile.php?id=100014262880126

побитий Погорєлов facebook.com/profile.php?id=100014262880126

Інформацію про побиття також підтвердили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Як повідомила прес-секретар Катерина Людвік, у понеділок, 31 грудня, о 18:28 в Комунарський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлений громадянин 1988 року народження.

"За словами потерпілого, травми він отримав приблизно о 18:00 на вулиці Новокузнецька від невідомого під час конфлікту. Зловмисник утік із місця події на автомобілі Lanos. За допомогою вжитих заходів автомобіль знайшли у дворі на вулиці Стешенка в Запоріжжі", — зазначила Людвік.

Співробітники поліції встановили, що напад скоїв чоловік 1981 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Триває розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пологах Запорізької області двоє неповнолітніх завдали один одному каліцтва в бійці через дівчину.