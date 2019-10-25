У Запоріжжі затримано чоловіка, який ударив ножем в серце активістку

У Запоріжжі затримано чоловіка, якого підозрюють у нападі на керівницю громадської організації "Запорізький циганський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.
Про це повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик. Уже в п'ятницю йому оголосять підозру, також буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу.
"За попередніми даними, нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей", – повідомив прокурор.
Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Анжеліка Бєлова
Нацполіція
Чоловік, який напав на активістку
Нацполіція
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція публікувала прикмети нападника. На дівчину він накинувся в під'їзді після переслідування.
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