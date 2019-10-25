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25 жовтня • оновлено в 06:18
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У Запоріжжі затримано чоловіка, який ударив ножем в серце активістку

1.3т Читати матеріал російською

У Запоріжжі затримано чоловіка, якого підозрюють у нападі на керівницю громадської організації "Запорізький циганський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.

Про це повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик. Уже в п'ятницю йому оголосять підозру, також буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

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"За попередніми даними, нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей", – повідомив прокурор.

Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Анжеліка Бєлова

Анжеліка Бєлова

Нацполіція

Чоловік, який напав на активістку

Чоловік, який напав на активістку

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція публікувала прикмети нападника. На дівчину він накинувся в під'їзді після переслідування.

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Місце
Україна Запоріжжя
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