У Запоріжжі затримано чоловіка, який ударив ножем в серце активістку

У Запоріжжі затримано чоловіка, якого підозрюють у нападі на керівницю громадської організації "Запорізький циганський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.

Про це повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик. Уже в п'ятницю йому оголосять підозру, також буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

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"За попередніми даними, нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей", – повідомив прокурор.

Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Анжеліка Бєлова Нацполіція

Чоловік, який напав на активістку Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція публікувала прикмети нападника. На дівчину він накинувся в під'їзді після переслідування.

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