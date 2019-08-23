У Запоріжжі затримали чоловіків, які стріляли в нацгвардійця: опубліковані фото і відео

У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які побили і поранили з вогнепальної зброї нацгвардійця.

Як повідомили в прес-службі Нацполіції, підозрювані ховалися від слідства в місті Мелітополь. Одним з затриманих виявився син колишнього співробітника обласної поліції.

Інцидент стався в червні цього року. Напад на бійця Нацгвардії скоїли після словесної перепалки.

"Військовий спробував уникнути подальшого продовження конфлікту і покинути місце події. Але як тільки він повернувся спиною до нападників - одержав постріл у спину, потім - в ноги", - сказано в повідомленні.

Під час затримання у одного з підозрюваних виявили та вилучили незареєстровану помпову рушницю. Однак в потерпілого стріляли гумовими кулям з травматичної зброї, власника якого поки не встановили.

В результаті нападу нацгвардієць отримав вогнепальне поранення грудної клітини, поранення легенів, правої гомілки та забій голови. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

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