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/Розслідування

У Запоріжжі запобігли масштабному теракту: що відомо

2.3тЧитати матеріал російською

У Запоріжжі 7 червня планувався масштабний теракт в людному місці. Зловмисники збиралися закласти вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

Здетонувати бомба повинна була після телефонного дзвінка, повідомили на сторінці СБУ в Facebook. Спецслужби дізналися про підготовку теракту заздалегідь і оперативно усунули вибухівку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вибір місця був свідомий. Після закладання вибухівки зловмисник відправився в готель, де зупинився, збираючись привести бомбу в дію. Включивши новини, він зрозумів, що НП не відбулася, і повернувся на місце, щоб з'ясувати причину", – уточнили в СБУ.

Місце НП

Місце НП

Скріншот

Чоловік, який збирався зробити вибух, прибув до Запоріжжя з Донецька. За словами правоохоронців, бомба була досить потужною і могла вразити близько 10 метрів.

Новина оновлюється

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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Я уже знаю кого в этом обвинят. Как не хочется уходить руководству СБУ, вот и придумывают такие фейки.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Подвесов Торсион, это у вас в рашке так. А у нас СБУ работает и сруских тераристов. Ловят и садят
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