У Запоріжжі запобігли масштабному теракту: що відомо

У Запоріжжі 7 червня планувався масштабний теракт в людному місці. Зловмисники збиралися закласти вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

Здетонувати бомба повинна була після телефонного дзвінка, повідомили на сторінці СБУ в Facebook. Спецслужби дізналися про підготовку теракту заздалегідь і оперативно усунули вибухівку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вибір місця був свідомий. Після закладання вибухівки зловмисник відправився в готель, де зупинився, збираючись привести бомбу в дію. Включивши новини, він зрозумів, що НП не відбулася, і повернувся на місце, щоб з'ясувати причину", – уточнили в СБУ.

Місце НП Скріншот

Чоловік, який збирався зробити вибух, прибув до Запоріжжя з Донецька. За словами правоохоронців, бомба була досить потужною і могла вразити близько 10 метрів.

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