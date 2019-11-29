Приїхав на пошту за наркотиками: в Запоріжжі затримали священика РПЦ. Фотофакт

У Запоріжжі поліція затримала ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального міського собору Іліодора (Євгенія Кугатова).

Причиною, попередньо, стала отримана священиком РПЦ в Україні (УПЦ МП) в одному з відділень "Нової пошти" посилки, в якій у великій кількості знаходилися амфетамін і метанамін. Про це повідомив журналіст Віталій Горбенко на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався близько 8 вечора. "Отримувати настільки "цінний" вантаж разом зі служителем церкви приїхав його друг – протоієрей Квач Євген, який залишився за кермом авто і, спостерігаючи за затриманням, встиг повідомити про пригоду керівництву Запорізької і Мелітопольської єпархії", – написав Горбенко.

Затриманий священик Facebook Віталій Горбенко

Він додав, що, дізнавшись про причину того, що сталося, інший священик, який прибув на місце, "відхрестився від скомпрометованих богослужбовців".

Посилка та гроші Facebook Віталій Горбенко

Затриманий священик Facebook Віталій Горбенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі затримали чоловіка, який схиляв дітей вживати суміші для паління.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!