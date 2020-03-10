У Запоріжжі влада проігнорувала вшанування пам'яті дівчинки, яку вбила статуя. Фото і відео

У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблої від падіння дерев'яної статуї в парку "Дубовий гай" 8-річної Ані Ждан.

До місця трагедії люди принесли багато квітів і м'яких іграшок. Водночас люди стверджують, що на цей захід не прийшов жоден представник влади (щоб фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Очевидці впевнені, що табличок у день трагедії на деревах не було, а це вже пахне приховуванням злочину. Мер тимчасово відсторонив від посади директора парку Комаренка, який вже втретє міняє версію того, що трапилося", – пише Telegram-канал "Це Запоріжжя".

У Запоріжжі 8-річна Аня Ждан померла після падіння дерев'яної статуї в парку

Зі свого боку відсторонений із посади директор запорізького "Дубового гаю" Олег Комаренко в коментарі виданню "Гвозди" поспішив заявити, що офіційний сайт мерії нібито "спотворив" його слова. Він стверджує, що не звинувачував батьків загиблої дівчинки в події, і майже весь час після трагедії був із ними.

У Запоріжжі вшанували пам'ять дівчинки, яку вбила статуя в парку Telegram-канал "Це Запоріжжя"

"Хоча вчора авто пана Комаренка мінімум дві години посеред дня стояло біля закритої будівлі адміністрації парку. А вибачень і слів співчуття від директора "дубовки" ми не почули і сьогодні", – йдеться в матеріалі.

У Запоріжжі вшанували пам'ять дівчинки, яку вбила статуя в парку Telegram-канал "Це Запоріжжя"

У Запоріжжі вшанували пам'ять дівчинки, яку вбила статуя в парку Telegram-канал "Це Запоріжжя"

У Запоріжжі вшанували пам'ять дівчинки, яку вбила статуя в парку Telegram-канал "Це Запоріжжя"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Статуя в парку "Дубовий гай" у Запоріжжі впала на дівчинку 8 березня. Її без свідомості відвезли до лікарні. Водночас про смерть дитини стало відомо 9 березня.

Адміністрація парку, де дерев'яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебуває на балансі комунального підприємства і її збиралися знищити.

Жителі Запоріжжя масово опублікували в мережі заклики до земляків прийти в парк "Дубовий гай", щоб вшанувати пам'ять загиблої Ані Ждан і добитися покарання для винних.

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