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24 жовтня • оновлено в 19:41
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/ Розслідування

У Запоріжжі вдарили ножем у серце активістку: дівчина в реанімації

9.3т Читати матеріал російською

У четвер, 24 жовтня, в Запоріжжі з ножем напали на керівницю громадської організації "Запорізький циганський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову, в результаті чого вона потрапила в реанімацію.

Про це повідомив у Facebook президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфал Хамдані.

За його даними, напад трапився вдень. Злочинець після довгого переслідування напав на дівчину в під'їзді і завдав удару ножем у ділянку серця. У важкому стані її доставили в лікарню і екстрено відправили на операційний стіл.

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У Запоріжжі вдарили ножем у серце активістку Анжеліку Бєлову

У Запоріжжі вдарили ножем у серце активістку Анжеліку Бєлову

Факти

Відзначається, що напад трапився в Космічному мікрорайоні Запоріжжя, на вулиці Європейській. Постраждала активістка 1995 року народження є дружиною запорізького громадського працівника, лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

У Запоріжжі вдарили ножем у серце активістку Анжеліку Бєлову

У Запоріжжі вдарили ножем у серце активістку Анжеліку Бєлову

Facebook Anzhelika Bielova

У Запоріжжі вдарили ножем у серце активістку Анжеліку Бєлову

У Запоріжжі вдарили ножем у серце активістку Анжеліку Бєлову

форпост

У поліції Запорізької області підтвердили факт скоєння злочину. У пресслужбі уточнили, що повідомлення про напад надійшло о 12:20. Ініційовано питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Павлоград Дніпропетровської області невідомі проламали голову активісту "Національних дружин" Юрію Малімонову.

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Україна Запоріжжя
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Обыкновенный фашизм. Патриоты Украины развлекаются.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Украина - це Европа, а в Европе везде цыган режут!
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