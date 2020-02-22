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23 лютого • оновлено в 01:54
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У Запоріжжі вбили відомого кримінального авторитета: подробиці і фото 18+

1.3т
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У Запоріжжі вбили кримінального авторитета азербайджанського походження на прізвисько "Сарван".

Як передає Укрінформ, чоловік 1968 року народження помер увечері 22 лютого від ножового поранення грудної клітини в автомобілі швидкої допомоги.

"Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи щодо встановлення всіх обставин та причетних до скоєння кримінального правопорушення", – повідомили в місцевій поліції.

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За даними видання "Акцент", убитий причетний до наркобізнесу в Запоріжжі. Також він організовував злочинне угруповання і тісно спілкувався з "Григорою" – іншим відомим в Запоріжжі кримінальним авторитетом.

Також "Сарван" мав зв'язки з злодіями в законі і на своїй батьківщині, в Азербайджані.

Увага, фото 18+

У Запоріжжі вбили "Сарван"

У Запоріжжі вбили "Сарван"

akzent.zp.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва застрелили відомого лікаря. Він був родом з Донецька і працював в столиці з 2014 року.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Запоріжжя
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Червоний Данило
Червоний Данило
отлично!
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