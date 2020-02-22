У Запоріжжі вбили відомого кримінального авторитета: подробиці і фото 18+

У Запоріжжі вбили кримінального авторитета азербайджанського походження на прізвисько "Сарван".
Як передає Укрінформ, чоловік 1968 року народження помер увечері 22 лютого від ножового поранення грудної клітини в автомобілі швидкої допомоги.
"Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи щодо встановлення всіх обставин та причетних до скоєння кримінального правопорушення", – повідомили в місцевій поліції.
За даними видання "Акцент", убитий причетний до наркобізнесу в Запоріжжі. Також він організовував злочинне угруповання і тісно спілкувався з "Григорою" – іншим відомим в Запоріжжі кримінальним авторитетом.
Також "Сарван" мав зв'язки з злодіями в законі і на своїй батьківщині, в Азербайджані.
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У Запоріжжі вбили "Сарван"
akzent.zp.ua
Як писав OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва застрелили відомого лікаря. Він був родом з Донецька і працював в столиці з 2014 року.
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