У Запоріжжі вбили кримінального авторитета: з'явилися фото підозрюваних

У поліції встановили двох чоловіків, які є підозрюваними у вбивстві кримінального авторитета Олексія Петрова на прізвисько Петрик в Запоріжжі.

Фото були опубліковані прес-службою Нацполіціі. Обидва підозрюваних раніше були судимі.

Так поліцією розшукується Щербина Артем Валентинович, 05.05.1991 р.н., уродженець Запоріжжя, громадянин України, раніше судимий.

Прикмети:

На вигляд 25-30 років, зріст близько 170 см, спортивної статури, обличчя кругле, волосся коротко стрижене, очі карі.

Артем Щербина Нацполіція

Артем Щербина Нацполіція

А також за підозрою в скоєнні злочину розшукується Швець Ігор Євгенович, 08.04.1960 р.н., уродженець Запоріжжя, громадянин України, раніше судимий.

Прикмети:

На вигляд 55-60 років, середньої статури, обличчя кругле, волосся коротко стрижене з сивиною, очі глибоко посаджені.

Ігор Швець Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно із записом з камери відеоспостереження, "Петрик" сам впустив у двір своїх убивць. Після короткої розмови ті почали його бити, при цьому один із злочинців кілька разів ударив жертву ножем. Після декількох секунд боротьби чоловіка відтягнули за припарковане авто.

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