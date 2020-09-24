У Запоріжжі трапилася стрілянина, є поранені

Олексій Тітофф Розслідування 15:14, 24.09.2020 Оновлено: 16:26, 24.09.2020

У четвер, 24 вересня, в Запоріжжі, приблизно о 13:30, біля розважального комплексу на вулиці Нижньодніпровській трапилася стрілянина, є поранені.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, унаслідок стрілянини поранено троє осіб. Нападники зникли на автомобілі чорного кольору. Поліція по місту ввела в дію операцію "Сирена".

"Група невідомих почала стрілянину, імовірно з травматичної зброї, по компанії на набережній, після чого зникли на чорному автомобілі. Унаслідок події в лікарню з травматичними пораненнями доставили трьох осіб", – розповіло джерело.

У пресслужбі Нацполіції регіону подію поки не коментували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Запоріжжя біля супермаркету стріляли в чоловіка.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Чоловіка з дружиною зняли з рейсу Київ-Анталія за відмову надіти маску

У Сімферополі з кранів пішла чорна вода. Фото і відео

США ввели нові санкції проти Росії

В Україні друга дитина померла від коронавірусу

Учасниця форуму УПЦ МП назвала воїнів на Донбасі "рабовласниками, що звільнили від усього"