У Запоріжжі трапилася стрілянина, є поранені

У четвер, 24 вересня, в Запоріжжі, приблизно о 13:30, біля розважального комплексу на вулиці Нижньодніпровській трапилася стрілянина, є поранені.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, унаслідок стрілянини поранено троє осіб. Нападники зникли на автомобілі чорного кольору. Поліція по місту ввела в дію операцію "Сирена".

"Група невідомих почала стрілянину, імовірно з травматичної зброї, по компанії на набережній, після чого зникли на чорному автомобілі. Унаслідок події в лікарню з травматичними пораненнями доставили трьох осіб", – розповіло джерело.

У пресслужбі Нацполіції регіону подію поки не коментували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Запоріжжя біля супермаркету стріляли в чоловіка.