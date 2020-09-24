У Запоріжжі трапилася стрілянина, є поранені

У четвер, 24 вересня, в Запоріжжі близько 13:30 біля розважального комплексу на вулиці Нижньодніпровській трапилася стрілянина, є поранені.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, в правоохоронних органах, в результаті стрілянини поранено троє осіб. Нападники зникли на автомобілі чорного кольору. Поліція по місту ввела в дію операцію "Сирена".

"Група невідомих почала стрілянину, імовірно з травматичної зброї, по компанії на набережній, після чого зникли на чорному автомобілі. В результаті події, в лікарню з травматичними пораненнями доставили трьох осіб", – розповіло джерело.

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