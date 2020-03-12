У Запоріжжі повідомили про підозру заступнику директора парку відпочинку "Дубовий гай", де 8 березня дерев'яна скульптура впала на 10-річну дівчинку і вбила її.

Про це в четвер, 12 березня, повідомляє пресслужба ГУ регіональної Національної поліції.

"Під час досудового розслідування поліцейськими встановлено, що один із заступників директора парку відпочинку не виконав покладені на нього обов'язки з контролю за дотриманням у належному стані території парку, а саме не перемістив демонтовану дерев'яну скульптуру з території парку в безпечне місце зберігання", – розповів заступник начальника ГУНП у Запорізькій області Олег Григоров.

У Запоріжжі статуя вбила дівчинку: оголошено першу підозру

Дії посадової особи були кваліфіковані за ч. 2 ст.275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням взяти підозрюваного під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Статуя в парку "Дубовий гай" у Запоріжжі впала на дівчинку 8 березня. Її непритомну відвезли в лікарню. Про смерть дитини стало відомо 9 березня.

Адміністрація парку, де дерев'яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебуває на балансі комунального підприємства та її збиралися знищити.

Жителі Запоріжжя масово опублікували в мережі заклики до земляків прийти в парк "Дубовий гай", щоб вшанувати пам'ять загиблої Ані Ждан і добитися покарання для винних.

У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблої від падіння дерев'яної статуї в парку "Дубовий гай" 8-річної Ані Ждан. До місця трагедії люди принесли багато квітів і м'яких іграшок. При цьому представники влади проігнорували такий захід.

Влада виплатила родині загиблої 100 тисяч гривень компенсації і створила спеціальну комісію з розслідування щодо директора парку.

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