Батько 8-річної Ганни Ждан із Запоріжжя, яка загинула в парку "Дубовий гай" від падіння скульптури, закликав перевірити безпеку всіх громадських місць і викрив чиновників у брехні.

Чоловік привселюдно звернувся до місцевої влади, зазначивши, що трагедія повинна стати уроком насамперед для неї, передає "Forpost".

"Смерть нашої дівчинки повинна бути поштовхом для того, щоб у Запоріжжі почалися масштабні перевірки місць дозвілля для дітей і дорослих, а також атракціонів. Наша сім'я зазнала горя, але тепер треба рятувати інших дітей від подібних ситуацій.

Сьогодні ми маємо право вимагати проведення належної перевірки тих місць, де гуляють діти. Увагу правоохоронних органів звертаємо на часте марнування бюджетних коштів і нехтування безпекою містян. Гроші запорожців повинні дати гарантії безпеки", – заявив Олександр Ждан.

Трагедія в Дубовому гаю в Запоріжжі Колаж

Він закликав представників міської влади не приходити на похорон дитини.

"Ми не потребуємо співчуття від людей, бездіяльність яких призвела до трагедії, чиновників і посадових осіб міської ради. Просимо їх не приходити на прощання з нашою дитиною і не "піаритися" на нашому горі", – сказав чоловік.

Анна Ждан Forpost

Він спростував слова директора парку Олега Комаренка, який переконував, що дівчинка нібито гуляла сама, поки батьки сиділи в кафе.

"Те, що сказав Комаренко – брехня, ми в перші секунди трагедії були з дитиною, все сталося фактично у нас на очах і це підтверджують свідки. Неправдою також є і те, що на майданчику були попереджувальні таблички, де нібито було зазначено, що лазити по скульптурах заборонено. Втім, факт їх відсутності зараз і підтверджувати не треба, запорожці самі все з'ясували й надали багато фото, які викрили брехню чиновника", – додав Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Статуя в парку "Дубовий гай" у Запоріжжі впала на дівчинку 8 березня. Її без свідомості відвезли до лікарні. Водночас про смерть дитини стало відомо 9 березня.

Адміністрація парку, де дерев'яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебуває на балансі комунального підприємства і її збиралися знищити.

Жителі Запоріжжя масово опублікували в мережі заклики до земляків прийти в парк "Дубовий гай", щоб вшанувати пам'ять загиблої Ані Ждан і домогтися покарання для винних.

Пізніше в Запоріжжі вшанували пам'ять загиблої 8-річної дівчинки. До місця трагедії люди принесли багато квітів і м'яких іграшок. Водночас представники влади проігнорували такий захід.

Церемонія прощання з дитиною відбудеться 12 березня.

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