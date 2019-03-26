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У Запоріжжі спалахнув скандал через таємничу загибель дівчинки

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Батьки 15-річної Анастасії Пелех, яка при загадкових обставинах загинула в Запоріжжі, впевнені, що студентку вбили.

Про це повідомляє gazeta.zp.ua. Правоохоронці ж у свою чергу заявили, що вона покінчила життя самогубством.

Саме в зв'язку з цим, за словами родичів, слідчий Шевченківського ОП, яка веде кримінальне провадження, не займається розслідуванням.

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Анастасія Пелех

Анастасія Пелех

gazeta.zp.ua

Крім того, наголошується, що поліцейські тривалий час відмовлялися від зустрічей із батьками дівчинки і адвокатом. Батькові Анастасії в поліції видали лише довідку за фактом смерті дочки, де вказано, що вона отримала забої кісток і внутрішніх органів.

Вказали також на те, що слідство на провело ніяких експертиз на наявність алкоголю і наркотиків в крові дівчинки.

Відмовилися вірити у версію з суїцидом і знайомі Анастасії.

Примітно, що за кілька годин до смерті студентка опублікувала в соцмережі прощальну "сторіс". Однак, рідні дівчинки наполягають на подальшому всебічному розслідуванні справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві трагічно загинула дівчина-підліток, випавши з вікна багатоповерхового будинку. У цей же час там пограбували одну з квартир, що могло бути пов'язано зі смертю.

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Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Тег
кримінал
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