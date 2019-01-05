У Запоріжжі осквернили Мурал захисників України: з'явилися фото

У Запоріжжі невідомі зловмисники пошкодили фрагменти настінного Муралу, відкритого на честь 100-річчя Української Революції.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, 4 січня о 20:10 до чергової частини Олександрівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Жуковського пошкоджений Мурал єдності поколінь захисників України.

На місці події співробітники Олександрівського відділення поліції встановили, що невідомі закидали фарбою фрагменти настінного триптиха, відкритого на честь 100-річчя Української Революції.

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Відзначимо, що Мурал єдності поколінь захисників України на фасаді Запорізького обласного театру ляльок був урочисто відкритий 30 грудня.

Мурал був створений на честь 100-річчя Української Революції, він символізує нерозривний зв'язок поколінь захисників України. Настінний малюнок складається з трьох образів: два збірних – козак і сучасний воїн, який захищає Україну на сході. У центрі триптиха – портрет легендарного полковника армії УНР Петра Болбочана.

Відкриття Муралу в Запоріжжі zp.depo.ua

Відкриття Мура в Запоріжжі zp.depo.ua

Відкриття Мура в Запоріжжі zp.depo.ua

Відкриття Мура в Запоріжжі zp.depo.ua

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