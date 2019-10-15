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15 жовтня • оновлено в 10:53
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У Запоріжжі натовп підлітків по-звірячому побив двох дівчат. Відео 18+

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У Запоріжжі на шкільному стадіоні підлітки жорстоко побили двох дівчат.

Як ідеться у сюжеті ТСН, поки одні били, інші спостерігали, знімали на мобільні телефони і навіть підсвічували ліхтариками (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

У результаті одну із жертв госпіталізували до лікарні з численними травмами рук, тіла й обличчя.

У Запоріжжі підлітки побили двох дівчат

У Запоріжжі підлітки побили двох дівчат

Скріншот відео

Поліція вже встановила учасників побиття, їх звинувачують у хуліганстві.

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Потерпілі не сподіваються на правосуддя. Рідні жертв кажуть, що ініціатор знущань має впливових родичів у правоохоронних органах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві двоє зловмисників побили патрульного, який прибув на виклик щодо порушення тиші. Потерпілого з травмою голови доставили до лікарні.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Запоріжжя
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