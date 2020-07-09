У Запоріжжі "накрили" банду сепаратистів-ідеологів "народної республіки"

У Запоріжжі Служба безпеки України затримала сепаратистів, які агітували за створення "Запорізької народної республіки".

Як повідомляє пресслужба СБУ, затримані працювали в інтересах ворожих спецслужб і розхитували ситуацію в регіоні, пропагуючи ідеї "руської весни".

"За даними попереднього слідства, зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, послідовники якого виступають за відокремлення південно-східних регіонів від України для створення на їх території терористичних організацій за зразком "Л/ДНР", – йдеться в повідомленні.

Затриманий сепаратист СБУ

Спецслужби відзначили, що зловмисники після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі в 2014 році бігли в тимчасово окупований Луганськ, де співпрацювали з терористами "ЛНР". В СБУ додали, що сепаратисти поширювали в Запоріжжі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації та створення фейковий "ЗНР".

У затриманих вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки "Л/ДНР" і країни-агресора, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку.

Затриманий сепаратист СБУ

Розпочато кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки і пропаганда комуністичного режиму) КК України.

Затриманий сепаратист СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ показала відео затримання агента ФСБ на Луганщині.