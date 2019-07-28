У Запоріжжі на заводі трапився витік отруйної речовини: що відомо

У Запоріжжі трапився витік отруйної речовини на титаново-магнієвому комбінаті, який частково належить олігархові-втікачу Дмитру Фірташу.

Аварія трапилася 28 липня близько 10 ранку. На місці НП рятувальники встановили, що через протікання передавального бака відбувся витік тетрахлориду титану, повідомили в пресцентрі Запорізької ДСНС.

"Рятувальники в зоні ураження для осадження випарів створили водяну завісу і одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Співробітники ЗТМК для ліквідації витоку перекрили вентиль і встановили бандаж, також перекачали хімічну речовину в іншу цистерну", – уточнили в ДСНС.

ЗТМК Новини Запоріжжя

Повністю усунути неполадку вдалося близько 11:40. Міська влада організувала перекриття руху, підвезення води і чергування машин швидкої допомоги. Було задіяно чотири екіпажі поліції.

"Завдяки оперативним діям, випаровування хімічних речовин не вийшли за межі цеху. Небезпеки для життя і здоров'я громадян немає, ніхто не постраждав", – заявили рятувальники.

Як відомо, ЗТМК на 51% належить державі і на 49% через кіпрську компанію Tolexis Trading Ltd Дмитру Фірташу.

Як писав OBOZREVATEL, в 2018 році жителі окупованого Криму почали скаржитися на їдкий запах в повітрі і запаморочення.

Пізніше стало відомо, що хімічна катастрофа сталася через випаровування вмісту кислонакопичувача, використовуваного філією ТОВ "Титанові інвестиції" українського олігарха Дмитра Фірташа.

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