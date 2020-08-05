У Запоріжжі на кар'єрі постраждали діти: терміново відвезла швидка

У Запоріжжі двоє малолітніх дітей під час перебування на кам'яному кар'єрі отримали хімічні опіки ніг.

Подія трапилася у вівторок, 4 серпня, передає в Facebook пресслужба обласного центру екстреної медичної допомоги.

Повідомляється, що потерпілими виявилися дівчинка дванадцяти років і десятирічний хлопчик. Під час перебування на кар'єрі вони наступили на речовину, яка була небезпечною.

Дітей з опіками стоп терміново доставили в лікарню. Про поточний стан їх здоров'я не повідомляється.

Нагадаємо, що у Дніпрі діти влаштували небезпечні розваги на даху школи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі на дитячому майданчику діти під час гри облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика.