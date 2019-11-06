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6 листопада • оновлено в 19:32
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У Запоріжжі маршрутник збив дитину і поїхав далі: кричуща ДТП потрапила на відео

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Увечері у вівторок, 5 листопада, в Запоріжжі водій маршрутки збив на пішохідному переході 14-річного підлітка і втік із місця події.

Хлопчика відкинуло в бік, однак він зміг піднятися і отримав легкі ушкодження. Відео ДТП опублікував у YouTube на своєму каналі патрульний поліцейський Олександр Буханець (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Аварія трапилася з маршруткою №80 на нерегульованому пішохідному переході по пр. Соборному, 143. На кадрах видно, що водій зупинився через кілька метрів після "зебри", вже збивши пішохода. Через кілька секунди він рушив і поїхав далі.

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У Запоріжжі маршрутник збив дитину і поїхав далі

У Запоріжжі маршрутник збив дитину і поїхав далі

Патрульні зупинили маршрутку на сусідній вулиці біля місцевого автовокзалу. 35-річного чоловіка затримали. За словами правоохоронців, найбільше їх вразила байдужість пасажирів маршрутки. У момент ДТП салон був набитий людьми, але ніхто не спробував зупинити водія, викликати швидку або поліцію.

Обурилися бездіяльністю людей і в мережі. "Здається, я зрозумів, чому в народі маршрутки старого типу називають скотовозками", – прокоментував Буханець.

"Ось ви здивовані? Я, на жаль, ні", – додав президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса.

У Запоріжжі маршрутник збив дитину і поїхав далі: ДТП потрапила на відео
У Запоріжжі маршрутник збив дитину і поїхав далі: ДТП потрапила на відео

У Запоріжжі маршрутник збив дитину і поїхав далі: ДТП потрапила на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луцьку авто збило на "зебрі" 10-річну дівчинку. Вона потрапила у важкому стані в лікарню.

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Місце
Україна Запоріжжя
Теги
водій маршрутки маршрутка ДТП
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