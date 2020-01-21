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21 січня • оновлено в 10:03
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У Запоріжжі клієнт важко поранив власника ресторану: усі деталі

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У Комунарському районі Запоріжжя у ніч на 20 січня відвідувач ресторану "Венеція" важко поранив його власника пострілом із рушниці.

Як уточнюється в Telegram-каналі "Це Запоріжжя", клієнт спочатку побився з господарем закладу, потім поїхав додому, взяв рушницю.

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Ресторан "Венеція"

Ресторан "Венеція"

Ілюстрація

Чоловік дочекався кривдника біля його будинку і кілька разів вистрілив у нього і зник. Потерпілий перебуває у лікарні у важкому стані.

У мережі опублікували фото зловмисника, якого зараз розшукує поліція.

У Запоріжжі клієнт важко поранив власника ресторану: усі деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі сталася страшна трагедія. П'ятеро дітей з однієї сім'ї в момент стали сиротами. Усе через батька-алкоголіка, а також матері, яка порізала молодшого сина ножем.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Запоріжжя
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Исаев Максим
Исаев Максим
Опять воЕн Света храбростью отличился!
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