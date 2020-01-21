У Запоріжжі клієнт важко поранив власника ресторану: усі деталі

У Комунарському районі Запоріжжя у ніч на 20 січня відвідувач ресторану "Венеція" важко поранив його власника пострілом із рушниці.

Як уточнюється в Telegram-каналі "Це Запоріжжя", клієнт спочатку побився з господарем закладу, потім поїхав додому, взяв рушницю.

Ресторан "Венеція" Ілюстрація

Чоловік дочекався кривдника біля його будинку і кілька разів вистрілив у нього і зник. Потерпілий перебуває у лікарні у важкому стані.

У мережі опублікували фото зловмисника, якого зараз розшукує поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі сталася страшна трагедія. П'ятеро дітей з однієї сім'ї в момент стали сиротами. Усе через батька-алкоголіка, а також матері, яка порізала молодшого сина ножем.

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