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У Запоріжжі хлопець підпалив дівчину: перехожі знімали на відео. 18+

10.4тЧитати матеріал російською

У Запоріжжі хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її.

Інцидент стався ввечері, 2 липня, повідомляє прес-служба Нацполіціі області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"2 липня близько 21:05 в Хортицьке відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що з діагнозом 90% опіків тулуба, кінцівок і голови в лікарню доставлена жінка 1997 року народження. На місці події співробітники поліції встановили, що чоловік 1990 року народження під час раптової сварки облив потерпілу горючою речовиною і підпалив її", – йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, у дворі одного з будинків між співмешканцями виникла сварка на грунті ревнощів, після якої чоловік облив свою дівчину бензином і підпалив. Одяг 22-річної жінки швидко загорівся, і вона кликала на допомогу. На місце події збіглися сусіди, які викликали швидку допомогу. Потерпілу госпіталізували, у неї діагностували 90% опіків тіла. При цьому перехожі знімали на відео, як чоловік підпалював дівчину, особливо йому не перешкоджаючи.

Відзначається, що сам палій отримав незначні травми і госпіталізації не потребував.

"Випадок стався вчора, близько 21:10 за вул. Лахтинська, 17. Молоді люди посварилися, і хлопець облив бензином свою дівчину і підпалив. У неї 90% опіків тіла. Вона в украй важкому стані", – повідомив "061" голова незалежної профспілки медиків Анатолій Сидоренко.

На даний момент чоловіка затримали і направили в ізолятор тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.4 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з сіл на Житомирщині батьки вбили і спалили свою маленьку дочку, яку відвоювали у прийомних батьків.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Теги
криміналНаціональна поліція України
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Улица Лахтинская... Поди ещё и посёлок Ольгино? Вот оно и нашлось, кубло пропутинское. Почему-то в Украине, но это же неважно для скакуасов.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
страна педофилов и психически больных
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Валерій Тимченко
Валерій Тимченко
каратель свидомитов, хто б казав, президент рф- пєдофіл.
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Dimish Dim
Dimish Dim
Уроды , человек горит,и ничего не делают
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