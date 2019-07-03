У Запоріжжі хлопець підпалив дівчину: перехожі знімали на відео. 18+

У Запоріжжі хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її.

Інцидент стався ввечері, 2 липня, повідомляє прес-служба Нацполіціі області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"2 липня близько 21:05 в Хортицьке відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що з діагнозом 90% опіків тулуба, кінцівок і голови в лікарню доставлена жінка 1997 року народження. На місці події співробітники поліції встановили, що чоловік 1990 року народження під час раптової сварки облив потерпілу горючою речовиною і підпалив її", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, у дворі одного з будинків між співмешканцями виникла сварка на грунті ревнощів, після якої чоловік облив свою дівчину бензином і підпалив. Одяг 22-річної жінки швидко загорівся, і вона кликала на допомогу. На місце події збіглися сусіди, які викликали швидку допомогу. Потерпілу госпіталізували, у неї діагностували 90% опіків тіла. При цьому перехожі знімали на відео, як чоловік підпалював дівчину, особливо йому не перешкоджаючи.

Відзначається, що сам палій отримав незначні травми і госпіталізації не потребував.

"Випадок стався вчора, близько 21:10 за вул. Лахтинська, 17. Молоді люди посварилися, і хлопець облив бензином свою дівчину і підпалив. У неї 90% опіків тіла. Вона в украй важкому стані", – повідомив "061" голова незалежної профспілки медиків Анатолій Сидоренко.

На даний момент чоловіка затримали і направили в ізолятор тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.4 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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