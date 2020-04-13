У Запоріжжі ексберкутівець після звільнення став "збройовим бароном"
У Запоріжжі колишній співробітник "Беркута" незаконно виготовляв і збував вогнепальну зброю.
У пресслужбі СБУ зазначили, що зловмисник переробляв для продажу травматичні і стартові пістолети на бойові.
"Клієнтів він підшукував через спеціалізовані інтернет-платформи і реалізовував через особисті зв'язки в кримінальних колах в Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях", – йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали під час чергової спроби продажу за 50 тисяч гривень 10 стартових пістолетів, перероблених на бойові. Також були вилучені понад 200 патронів до пістолетів.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК. Затриманому оголошено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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