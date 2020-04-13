У Запоріжжі ексберкутівець після звільнення став "збройовим бароном"

У Запоріжжі колишній співробітник "Беркута" незаконно виготовляв і збував вогнепальну зброю.

У пресслужбі СБУ зазначили, що зловмисник переробляв для продажу травматичні і стартові пістолети на бойові.

"Клієнтів він підшукував через спеціалізовані інтернет-платформи і реалізовував через особисті зв'язки в кримінальних колах в Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях", – йдеться в повідомленні.

Ексберкутівець продавав зброю злочинцям

Чоловіка затримали під час чергової спроби продажу за 50 тисяч гривень 10 стартових пістолетів, перероблених на бойові. Також були вилучені понад 200 патронів до пістолетів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК. Затриманому оголошено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Ексберкутівець продавав зброю злочинцям

Ексберкутівець продавав зброю

Затриманий ексберкутівець

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