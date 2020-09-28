У Запоріжжі дівчина наклала на себе руки, залишивши передсмертну записку

У Запоріжжі 27 вересня, близько 10:30, 19-річна дівчина наклала на себе руки, стрибнувши з недобудованого мосту.

Як розповів OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, за однією з версій, вона скоїла цей вчинок через нерозділене кохання.

"Про трагедію, яка сталася на вулиці Прибережна магістраль, поліції повідомили перехожі. На жаль, отримані під час падіння травми виявилися смертельними. На місці події була знайдена передсмертна записка", – зазначив він.

Співрозмовник додав, що поліцейські встановлюють усі причини трагедії, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 21 вересня в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 12-річна дівчинка випала з вікна 12-го поверху житлового будинку. Від отриманих травм вона померла на місці.