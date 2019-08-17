У Запоріжжі боксер жорстоко побив пару напередодні весілля: з'явилося відео

У Запоріжжі в ніч на 17 серпня колишній боксер Євген Скрипніков побив хлопця і дівчину за зроблене зауваження.

Відповідне відео на сторінці в Instagram опублікував місцевий інформаційний паблік onenewszp (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Інцидент стався на вулиці Аваліані, 9 у Шевченківському районі. Повідомляється, що екс-спортсмен перебував на вулиці пізно вночі й розпивав зі своєю дівчиною спиртні напої, голосно лаючись.

Через це молода пара, у якої 18 серпня мало відбутися весілля, зробила зауваження і попросила бути тихіше. У відповідь на це чоловік накинувся на перехожих.

У коментарях до відео очевидець НП повідомив, що поліція відпустила екс-боксера, до того ж дала йому гроші на таксі.

"Я живу на цій вулиці, і бачив сам цю ситуацію. Його забрала поліція, але оскільки в того, хто бив, є знайомі з поліції, які відпустили його, так ще й дали 500 грн на таксі.

У тих, кого побили, після цього всього зникло 200 грн і ключі від будинку, швидше за все, той, хто бив, забрав", – написав свідок НП.

Ілюстрація. Бійка Час Пік

"Ситуація кричуща, але є одне "але". Роблячи зауваження п'яному бидлу, потрібно бути готовим до бійки, бо вона на 90% трапиться. Не впевнений у своїх силах – просто виклич поліцію, та й якщо впевнений, теж просто виклич поліцію, інакше приїдуть вони вже за тобою", – зазначив один із коментаторів.

Підпис до ролика

Скрін коментарів до відео

Скрін коментарів до відео

Скрін коментарів до відео

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