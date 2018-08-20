У запеклому бою на Донбасі загинув український командир: опубліковано фото

На Донбасі 18 серпня загинув ще один український захисник з 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко.

Він поліг у кулеметному бою під Авдіївкою Донецької області, повідомила прес-секретар прес-центру Об'єднаних сил Вікторія Данильчук.

"Пізно ввечері противник знову відкрив вогонь по захисниках Авдіївки. Чергові вогневі засоби вживали заходів щодо припинення вогню противника. Під час бою, на жаль, загинув командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко", - заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі разом із ним загинув у бою з російською диверсійно-розвідувальною групою боєць Збройних сил України Василь Крищук із позивним "Скит".