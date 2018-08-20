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У запеклому бою на Донбасі загинув український командир: опубліковано фото

9.7тЧитати новину російською

На Донбасі 18 серпня загинув ще один український захисник з 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко.

Він поліг у кулеметному бою під Авдіївкою Донецької області, повідомила прес-секретар прес-центру Об'єднаних сил Вікторія Данильчук.

"Пізно ввечері противник знову відкрив вогонь по захисниках Авдіївки. Чергові вогневі засоби вживали заходів щодо припинення вогню противника. Під час бою, на жаль, загинув командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко", - заявила вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі разом із ним загинув у бою з російською диверсійно-розвідувальною групою боєць Збройних сил України Василь Крищук із позивним "Скит".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
чем больше наши пацаны будут уничтожать свинособак рашистских тем меньше будут погибать наши пацаны,земля пухом братишка,смерть козломордому отребью,что бы вы твари сдохли
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Не можу стримати сліз, мої співчуття рідним загиблих воїнів. Слава героям!
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Моня
Моня
Порядочный человек не пойдёт в каратели. Их гибель естественна и закономерна.
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2 из 5 ответов | показать все
Сизов Моисей Саломонович
Сизов Моисей Саломонович
Pechenyuk Oleksandr, Здравствуйте товарищи! кого тут ёбнули?Это нынча не актуально.Вот Владимир Владимирович на свадьбе танцевал я чуть не прослезился от счастья.
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Моня
Моня
печенюка, что ты себе думаешь? Почему не идёшь "вызволяты" Донбасс, майдаун?
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