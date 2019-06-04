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/Розслідування

У ЗСУ відповіли на звинувачення в обстрілі мечеті в Донецьку

2.4тЧитати матеріал російською

У вівторок, 4 червня, підконтрольні терористам "ДНР" ресурси заявили, що нібито Збройні сили України завдали удару по міській мечеті.

"Українська армія відкрила вогонь по мечеті ім. Ахатя Брагіна на проспекті Маршала Жукова в Донецьку під час святкування Ураза-байрам. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано чотири потрапляння в купол мечеті", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу Inside Donetsk.

Донецька Соборна мечеть

Донецька Соборна мечеть

Київський Муфтіят

Повідомляється про те, що нібито на момент удару в мечеті з нагоди свята перебувало багато людей, які "були змушені сховатися в підвалі". Відвідувачів нібито евакуювали, "постраждалих немає".

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"Вперше про це чую", — сказав у коментарі OBOZREVATEL начальник прес-центру Об'єднаних сил Євген Силкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивНовини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
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леня зе
леня зе
вот же сепары опять по себе лупили.
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Маслов Олег
Маслов Олег
"Вперше про це чую", - сказав начальник прес-центру Об'єднаних сил Євген Силкін. Пусть этот мудак фотки посмотрит, или у миссии ОБСЕ спросит, которые были на месте и зафиксировали этот факт. Сколько вы уроды будете обстреливать своих граждан?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Маслов Олег, какие же это наши граждане если они за рашку и ещё и получают поспорта рашки?территория наша а люди там это оккупанты Канарские нам они не нужны наши люди давно от туда переехали в центр Украины одни путинцы там остались а их нужно либо выслать в РФ либо.......ну ты понял))))
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