У ЗСУ відповіли на звинувачення в обстрілі мечеті в Донецьку

У вівторок, 4 червня, підконтрольні терористам "ДНР" ресурси заявили, що нібито Збройні сили України завдали удару по міській мечеті.

"Українська армія відкрила вогонь по мечеті ім. Ахатя Брагіна на проспекті Маршала Жукова в Донецьку під час святкування Ураза-байрам. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано чотири потрапляння в купол мечеті", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу Inside Donetsk.

Донецька Соборна мечеть Київський Муфтіят

Повідомляється про те, що нібито на момент удару в мечеті з нагоди свята перебувало багато людей, які "були змушені сховатися в підвалі". Відвідувачів нібито евакуювали, "постраждалих немає".

"Вперше про це чую", — сказав у коментарі OBOZREVATEL начальник прес-центру Об'єднаних сил Євген Силкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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