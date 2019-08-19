У всьому зізнався: блогера, який побив бійця АТО, заарештували

Хмельницький міськрайонний суд заарештував до 1 жовтня блогера Артура Сороченка, підозрюваного в побитті ветерана АТО на Донбасі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Відзначається, що суд визначив заставу для підозрюваного в розмірі 40 140 гривень.

Сам Сороченко у суді визнав свою провину і заявив, що з повагою ставиться до військових.

Артур Сороченко "Журнал Житомира"

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

Конфлікт між Сорокіним і учасником АТО стався у ході обговорення війни на Донбасі. "Блогер" не погодився з бійцем, що на сході України є війська Путіна. Він заявив, що "Росія з нами не воює".

У ході словесної перепалки бердичівлянин накинувся з ударами на АТОвця, однак той всіляко уникав бійки.

18 серпня поліція затримала Сорокіна в Миколаєві.

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