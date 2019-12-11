Елітний автопарк на 9 машин: спливли скандальні дані про начальника нової Галицької митниці

Нещодавно призначений керівник Галицької митниці Володимир Цабак для своїх закордонних поїздок використовував мінімум 9 елітних авто, серед яких нові Porsche, Audi та Mercedes.
Розслідування про главу нової митниці, сформованої на основі Львівської, Івано-Франківської та частини Тернопільської, опублікував журналіст Євген Плінський на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Він нарахував 9 машин, якими користувався Цабак:
Porsche Cayman 2015 року випуску, синього кольору, на якому митник перетинав кордон двічі в 2017 році.
Porsche Carrera 2017 року випуску (три поїздки в 2018 році).
Porsche Cayenne 2015 року випуску, (дві поїздки).
Porsche Panamera (одна поїздка).
Audi Q7 2015 року випуску, коричневого кольору (одна поїздка).
Audi A6 2016 року випуску (використовує періодично).
Mercedes-Benz B-класу 2015 року випуску (використовує періодично).
Volkswagen Passat 2015 року випуску. Це єдиний автомобіль, вказаний у декларації Цабака.
Mercedes-Benz B-класу 2014 року випуску (використовує періодично).
Володимир Цабак і Porsche Cayman 2015
Колаж
Що стосується Porsche Panamera, то він зареєстрований на компанію "Інтенсив", якою, як заявив Плінський, офіційно володіє Олександр Кондра, а неофіційно – Василь Костюк, якого ЗМІ називають головним валютним конвертатором у Львівській області.
Журналіст також зазначив, що мама Цабака – Ярослава Дмитрівна Цабак – є зареєстрованим приватним підприємцем і займається перевезеннями.
"За оперативними даними: вона здійснює діяльність із перевезення товарно-матеріальних цінностей на мікроавтобусах через пост "Шегені", а також на вантажних автомобілях через пост "Краковець".
У власності Ярослави Цабак був вантажний автовоз, який здійснював імпорт автомобілів для компанії "Мотолайк", – повідомив Плінський.
Як писав OBOZREVATEL:
Нова Державна митна служба офіційно запрацювала в Україні 8 грудня.
4 вересня керівник ДМС Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".
Відомо, що до кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.
Міністерство фінансів також затвердило структуру апарату нової митниці та штатний графік.
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