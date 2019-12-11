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11 грудня • оновлено в 20:01
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Елітний автопарк на 9 машин: спливли скандальні дані про начальника нової Галицької митниці

1.6т
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Нещодавно призначений керівник Галицької митниці Володимир Цабак для своїх закордонних поїздок використовував мінімум 9 елітних авто, серед яких нові Porsche, Audi та Mercedes.

Розслідування про главу нової митниці, сформованої на основі Львівської, Івано-Франківської та частини Тернопільської, опублікував журналіст Євген Плінський на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Він нарахував 9 машин, якими користувався Цабак:

  1. Porsche Cayman 2015 року випуску, синього кольору, на якому митник перетинав кордон двічі в 2017 році.

  2. Porsche Carrera 2017 року випуску (три поїздки в 2018 році).

  3. Porsche Cayenne 2015 року випуску, (дві поїздки).

  4. Porsche Panamera (одна поїздка).

  5. Audi Q7 2015 року випуску, коричневого кольору (одна поїздка).

  6. Audi A6 2016 року випуску (використовує періодично).

  7. Mercedes-Benz B-класу 2015 року випуску (використовує періодично).

  8. Volkswagen Passat 2015 року випуску. Це єдиний автомобіль, вказаний у декларації Цабака.

  9. Mercedes-Benz B-класу 2014 року випуску (використовує періодично).

Володимир Цабак і Porsche Cayman 2015

Володимир Цабак і Porsche Cayman 2015

Колаж

Що стосується Porsche Panamera, то він зареєстрований на компанію "Інтенсив", якою, як заявив Плінський, офіційно володіє Олександр Кондра, а неофіційно – Василь Костюк, якого ЗМІ називають головним валютним конвертатором у Львівській області.

Журналіст також зазначив, що мама Цабака – Ярослава Дмитрівна Цабак – є зареєстрованим приватним підприємцем і займається перевезеннями.

"За оперативними даними: вона здійснює діяльність із перевезення товарно-матеріальних цінностей на мікроавтобусах через пост "Шегені", а також на вантажних автомобілях через пост "Краковець".

У власності Ярослави Цабак був вантажний автовоз, який здійснював імпорт автомобілів для компанії "Мотолайк", – повідомив Плінський.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Євген Плінський
Місце
Україна
Теги
Державна митна служба України авто розслідування видео
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