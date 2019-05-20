Послизнувся і впав: під Вінницею з дітьми сталася трагедія

У Вінницькій області в ставку потонули малолітні брат і сестра. За словами місцевих жителів, одна дитина впала в воду, а інша намагалася врятувати.

Як дізнався OBOZREVATEL, трагедія трапилася 18 травня в с. Чагів Оратівського району. 5-річний Радислав і 10-річна Софійка разом із матір'ю пасли корів на лузі за селом. У якийсь момент діти зникли з поля зору жінки.

Незабаром до їхньої матері підійшли знайомі й повідомили, що на поверхні ставка, що поруч з пасовищем, плавають речі її сина. З'ясувалося, що хлопчик із дівчинкою... потонули.

Ставок у с. Чагів Vova Kruchun

У ДСНС у Вінницькій області OBOZREVATEL повідомили, що до приїзду рятувальників тіла дітей на берег витягли місцеві жителі. Обставини трагедії наразі встановлює поліція.

За попередньою інформацією, одна дитина послизнулася на залізобетонній плиті, якими укладений берег водойми, і впала у воду. Інша кинулася на допомогу.

Софійку і Радислава поховали 19 травня. У них залишилася старша сестра.

Google. Maps

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області двоє школярів потонули в зрошувальному каналі. Один із хлопчиків під час селфі впав у воду, а інший кинувся йому на допомогу. В результаті дітей затягнуло в одну з труб.

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