ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Послизнувся і впав: під Вінницею з дітьми сталася трагедія

9.1тЧитати матеріал російською

У Вінницькій області в ставку потонули малолітні брат і сестра. За словами місцевих жителів, одна дитина впала в воду, а інша намагалася врятувати.

Як дізнався OBOZREVATEL, трагедія трапилася 18 травня в с. Чагів Оратівського району. 5-річний Радислав і 10-річна Софійка разом із матір'ю пасли корів на лузі за селом. У якийсь момент діти зникли з поля зору жінки.

Незабаром до їхньої матері підійшли знайомі й повідомили, що на поверхні ставка, що поруч з пасовищем, плавають речі її сина. З'ясувалося, що хлопчик із дівчинкою... потонули.

Ставок у с. Чагів

Ставок у с. Чагів

Vova Kruchun

Новини
"Телефонувала охороні, поки син стікав кров'ю": подробиці смертельної ДТП з дівчиною-мажором у Полтаві

У ДСНС у Вінницькій області OBOZREVATEL повідомили, що до приїзду рятувальників тіла дітей на берег витягли місцеві жителі. Обставини трагедії наразі встановлює поліція.

За попередньою інформацією, одна дитина послизнулася на залізобетонній плиті, якими укладений берег водойми, і впала у воду. Інша кинулася на допомогу.

Софійку і Радислава поховали 19 травня. У них залишилася старша сестра.

Послизнувся і впав: під Вінницею з дітьми сталася трагедія

Google. Maps

Послизнувся і впав: під Вінницею з дітьми сталася трагедія

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області двоє школярів потонули в зрошувальному каналі. Один із хлопчиків під час селфі впав у воду, а інший кинувся йому на допомогу. В результаті дітей затягнуло в одну з труб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКримінал
Місце
УкраїнаВінниця
Теги
криміналдіти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
24
Сумно
1
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Oldie Mr
Oldie Mr
Бідні дітки!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки