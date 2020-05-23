У ВМС України задумали перестановку: адмірал Воронченко підтвердив нову посаду

Командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко підтвердив, що повинен отримати нову посаду в Міноборони України.

Про це він заявив у коментарі "Укрінформу", підкресливши, що здивований ажіотажем через призначення. Пропозиція про роботу, як розповів військовий, надійшла від міністра оборони Андрія Тарана.

"Дійсно, міністром оборони мені запропоновано нову посаду в міністерстві, і я вважаю, що після чотирьох років командування Військово-Морськими Силами можу гідно передати всі свої напрацювання, досвід наступнику.

Для мене незрозумілий той ажіотаж у ЗМІ, який з'явився навколо мого прізвища", – сказав Воронченко. Він додав, що коментар дав тільки одному виданню.

Воронченко стверджує, що дотримується принципів, властивим арміям провідних країн світу.

"Хочу акцентувати, що, на мою думку, посадова особа на ключових позиціях кожні 4-5 років має передавати свій досвід і знання. Ротаційний принцип якраз і відповідає підходам, які існують в арміях країн-членів НАТО", – заявив адмірал.

Ігор Воронченко Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що адмірала Ігоря Воронченка знімають із посади командувача ВМС. На його місце можуть призначити контр-адмірала Олексія Неїжпапу, якого нібито просуває російський олігарх Павло Фукс.