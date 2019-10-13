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13 жовтня • оновлено в 15:04
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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У власти выбор - реванш или правосудие

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Банальную, казалось бы, вещь, скажу. Власти придется выбрать между реваншем и правосудием. Вот так все просто. Фактически президенту Зеленскому выдвинули ультиматум. Андрей Портнов требует от Генпрокурора немедленно закрыть дела против Лукаш и Гужвы, а также уволить следователя, расследующего данные дела. Бред? Гражданин ставит требования Генпрокурору? Да, бред. Но это вот такая наша реальность и Портнов не совсем простой гражданин. Это всем понятно.

К требованиям сразу радостно подключились все рупоры Кремля. То есть очень простое испытание. Если власть прогнется – значит, Офис президента уже совсем не самостоятельная структура и Генпрокуратура тоже. И российская агентура легко дергает их за ниточки.

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Коротко и по сути. Статья, которую вменяют Лукаш – чистая коррупция. Там нет сложных схем, комбинаций, давления через намеки – там все просто для обвинителя с первого курса юрфака. Хищение государственных средств – предельно просто.

Еще в 2017 начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявлял, что дело завершено, однако ее его начали тормозить, и давить на исполнителей. Сейчас со сменой власти появился шанс, что наконец подобные дела пойдут в суд, и виновные будут наказаны. Судя по истерике российских пропагандистов – дело реально просто довести до суда и приговора. Я не юрист, я реагирую на истерики заинтересованных ребят в СМИ. Истерят так, что очень похоже, что спасти подозреваемую может только политическое давление на следствие.

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Что есть у стороны защиты Лукаш? В ее пользу не говорит ничего. Зато следователь просто виноват во всем! Плохая декларация, которую еще три года назад со всем пристрастием проверила НАПК?

Ребята, ау! Вы же юристы. Типа. Следователь – просто инструмент. И если есть состав преступления, то дело доведут до суда, пусть и другой следователь. Не тратьте зря силы и время. Вообще фигура Андрея Портнова в последнее время становится как-то уж слишком значительной в украинской политике. Уже больше, чем при Януковиче. Насколько это вообще реально? Юрист без должности – но именно ему приписывают влияние на судебную систему и на назначение кадров. Серьезно? Владимир Александрович, это правда или нет? Мы все ценим сильных юристов, но не всегда и без нарушений границ государственной власти и нашего выбора.

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Пока Портнов добивался преследования представителей предыдущей власти - на его активность многие смотрели сквозь пальцы. Даже одобряли. Но теперь мы видим уже попытки защитить бывших должностных лиц от обвинений в коррупции. Более того, мы видим прямой ультиматум Генпрокурору и Президенту. Не перебор? Это наш президент и его креатура Генпрокурор. Если власть не отреагирует, это будет сигнал всем. Что Андрей Портнов теперь реально решает все вопросы.

И что дальше? Апелляция по делу Януковича? Возвращение полутора миллиардов соратникам Януковича? Или отмена через суд решения об отстранении ого же Януковича от должности? Я уважаю прокурора Рябошапку даже просто по статусу – и поскольку он не частный адвокат, а Генпрокурор Украины, я настаиваю на его праве определять курс и стратегию. Не Андрей Портнов, а Руслан Рябошапка Генпрокурор – таков результат выбора. Народа Украины. Уважаем его, правильно?

У нас, кстати, скоро годовщина Революции Достоинства. Портнов и Лукаш наверняка помнят эту дату. И власти тоже стоит помнить. Плохая память приводит к рецидивам – тут вам даже не юрист, любой врач это подтвердит…

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Теми
Боротьба з корупцією в Україні затримання Лукаш
Особи
Олена Лукаш Ігор Гужва Андрій Портнов Руслан Рябошапка Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
корупція Національне агентство з питань запобігання корупції Офіс генерального прокурора України розслідування
Джерело
Джерело: Facebook Кирилла Сазонова
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Порох був зв'язаний компромат ми з регіоналами, ась Рябошапка, Зе - ні, тому повинні саджати цих упирів
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Бабло Януковичу возвратят, тому как все там очень сомнительно - почему до сих пор засекречено решение краматорского суда? И Лукаш почему при Пете до суда не довели?
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Воооооще то пани.Лукаш ,Як колобок ушла от всех постмайданных прокуроров и помахала им Ручкой или кормой. Но тут з явывся крутой из найкрутейших прокуроров пан РЯБОШляпка, якый хочет ей впендюрить невпендюриваемое, и повесить давно опавшеее. Уж на шо Югик був неперевершанный весякогон, но оказавси в глыбокай ЖЖЖене. Ну видно пан со шляпкой очччень ныждается в постах Кырюхи Сазонов якый ну очччень хочет зафиксовать своеЦьом Цьом пану прокурору.
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