|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У власний день народження: на Донбасі загинув юний боєць ЗСУ

2.2тЧитати матеріал російською

У зоні ООС на Донбасі 31 березня загинув боєць Збройних сил України. Трагедія сталася в день народження хлопця.

Про це написала волонтер Karin з Дніпра на своїй сторінці у Twitter, зазначивши, що ще встигла привітати Героя зі святом до його загибелі.

"Моя дитинко, сонечко. Сьогодні привітала з днюхою, а після отримала повідомлення, що все. Дімки більше немає. Тільки сміялися, що пора тебе всиновити. Як не розірватися від болю?" — написала вона, опублікувавши фотопідбірку юного захисника.

Новини
На Донбасі героїчно загинув український десантник: опубліковано фото

Загиблий солдат ЗСУ

Загиблий солдат ЗСУ

Twiter Karin

Загиблий солдат ЗСУ

Загиблий солдат ЗСУ

Twiter Karin

Загиблий солдат ЗСУ (зліва)

Загиблий солдат ЗСУ (зліва)

Twiter Karin

Загиблий солдат ЗСУ (крайній праворуч)

Загиблий солдат ЗСУ (крайній праворуч)

Twiter Karin

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення ООС на Донбасі з 18 по 22 березня в боях за Україну загинули п'ятеро воїнів : Євген Керечанин (20 років, боєць 54-ої ОМБр, Сумська область), Сергій Валах, (34 роки, старший солдат 93-ої ОМБр, Дніпро), Максим Сирін (36 років, солдат 93-ої ОМБр, Станиця Луганська), Володимир Маркевич (48 років, старший бойовий медик 24-ої ОМБр, Львівська область), Артур Бурлака (19 років, солдат 108-го ОГШБ 10-ої бригади, Івано-Франківськ).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
26
3
Смішно
2
Цікаво
35
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Горелов Сергей
Горелов Сергей
В раю его ждут 30 свиноматок.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Юг Руси
Юг Руси
С утра пырымога была, а к вечеру зрада подкралась! Ну, как говорится, не.уй шастать
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Савченко Александр
Савченко Александр
ОПА ! Одним выблядком меньше, да и к нему + 4 ! Заметьте, не к нему в дом пришли, а он приперся на Донбасс заработать гроши, убивая людей ! А ведь мог дать "потомство" с волонтершей - не вышло ! Прибили вислоухого ублюдка !
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки