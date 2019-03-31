У власний день народження: на Донбасі загинув юний боєць ЗСУ

У зоні ООС на Донбасі 31 березня загинув боєць Збройних сил України. Трагедія сталася в день народження хлопця.

Про це написала волонтер Karin з Дніпра на своїй сторінці у Twitter, зазначивши, що ще встигла привітати Героя зі святом до його загибелі.

"Моя дитинко, сонечко. Сьогодні привітала з днюхою, а після отримала повідомлення, що все. Дімки більше немає. Тільки сміялися, що пора тебе всиновити. Як не розірватися від болю?" — написала вона, опублікувавши фотопідбірку юного захисника.

Загиблий солдат ЗСУ Twiter Karin

Загиблий солдат ЗСУ Twiter Karin

Загиблий солдат ЗСУ (зліва) Twiter Karin

Загиблий солдат ЗСУ (крайній праворуч) Twiter Karin

Моя дитинка, сонечко. Сьогодні прівітала з Днюхою, а после получила ПОВІДОМЛЕННЯ что все. Дімкі більш нема.

Тільки сміялісь что пора тобі всіновіті ...

Як НЕ розірватісь від болю? pic.twitter.com/uOBjRShMxS - Karin (@karoDnepr) 31 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення ООС на Донбасі з 18 по 22 березня в боях за Україну загинули п'ятеро воїнів : Євген Керечанин (20 років, боєць 54-ої ОМБр, Сумська область), Сергій Валах, (34 роки, старший солдат 93-ої ОМБр, Дніпро), Максим Сирін (36 років, солдат 93-ої ОМБр, Станиця Луганська), Володимир Маркевич (48 років, старший бойовий медик 24-ої ОМБр, Львівська область), Артур Бурлака (19 років, солдат 108-го ОГШБ 10-ої бригади, Івано-Франківськ).

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