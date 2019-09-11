У Вінницькій області на військових складах прогриміли вибухи: всі подробиці

У середу, 11 вересня на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області сталися чотири вибухи.

Як повідомляє "Громадське", постраждалих в результаті НП немає.

"Сталося задимлення на території технічного арсеналу, постраждалих немає, зараз там працюють всі служби", – заявив представник Міністерства оборони Олександр Мотузянік.

Головне управління ДСНС у Вінницькій області повідомило, що в сторону Калинівки виїхали пожежні машини, передає "Місто".

"Поки не буде офіційної інформації, нічого не коментуємо", – зазначили у відомстві.

Видання пише, що в калинівських школах припинили навчання, а дітей відпустили додому. У Вінниці аналогічна ситуація – про евакуацію школярам не говорили, але з уроків відпустили.

Попередньо відомо, що вибухи сталися через пожежу, яка перекинулася на снаряди. При цьому в паблік "Підслухано Калинівка" повідомляють, що пожежа вже ліквідували.

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