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11 вересня • оновлено в 13:21
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У Вінницькій області на військових складах прогриміли вибухи: всі подробиці

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У середу, 11 вересня на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області сталися чотири вибухи.

Як повідомляє "Громадське", постраждалих в результаті НП немає.

"Сталося задимлення на території технічного арсеналу, постраждалих немає, зараз там працюють всі служби", – заявив представник Міністерства оборони Олександр Мотузянік.

Головне управління ДСНС у Вінницькій області повідомило, що в сторону Калинівки виїхали пожежні машини, передає "Місто".

"Поки не буде офіційної інформації, нічого не коментуємо", – зазначили у відомстві.

Видання пише, що в калинівських школах припинили навчання, а дітей відпустили додому. У Вінниці аналогічна ситуація – про евакуацію школярам не говорили, але з уроків відпустили.

Попередньо відомо, що вибухи сталися через пожежу, яка перекинулася на снаряди. При цьому в паблік "Підслухано Калинівка" повідомляють, що пожежа вже ліквідували.

У Вінницькій області на військових складах прогриміли вибухи: всі подробиці

Скриншот

У Вінницькій області на військових складах прогриміли вибухи: всі подробиці

Скриншот

У Вінницькій області на військових складах прогриміли вибухи: всі подробиці

Скриншот

У Вінницькій області на військових складах прогриміли вибухи: всі подробиці

Скриншот

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Україна Вінниця
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Опять диверсии!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Тема Путина в статье не раскрыта …
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Ну Слава Богу, а то тихо как то в Северном Габоне стало)
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