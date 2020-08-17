У Вінниці поліцейські затримали двох кримінальних авторитетів за вчинення хуліганський дій у розважальному закладі.

Як йдеться на сторінці обласного управління поліції в Facebook, вночі 17 серпня чоловіки влаштували бійку в ресторані, погрожували присутнім зброєю, розбили меблі, а після цього пручалися правоохоронцям, які приїхали на виклик.

Фото – поліція Вінницької області

Фото – поліція Вінницької області

"Затримання відбулося сьогодні у центрі Вінниці працівниками кримінальної поліції за силової підтримки бійців КОРДУ та процесуального керівництва прокуратури області", – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, чоловіки, яким 39 і 56 років, неодноразово судимі і мали вплив на оперативну обстановку в регіоні. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, їм оберуть запобіжний захід. За хуліганство їм загрожує до 5 років ув'язнення.

Фото – поліція Вінницької області

У Вінниці затримали кримінальних авторитетів, які влаштували бійку в ресторані

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали відомого російського злодія в законі Автанділа Кобешавідзе, відомого під прізвиськом Авто Копала. Він приїхав в Україну з Росії, де за статус у кримінальній ієрархії передбачена кримінальна відповідальність.

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