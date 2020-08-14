У Вінниці відкрили кримінальну справу на медиків через смерть 16-річної дівчини

Проти медпрацівників однієї з лікарень Вінниці розпочато кримінальне розслідування за фактом смерті 16-річної пацієнтки.

Розслідування у кримінальній справі щодо неналежного виконання професійних обов'язків взято на контроль обласною прокуратурою, сказано на сайті відомства.

За фактом смерті дівчинки в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України (невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього).

Винним загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Крім того, Вінницькою місцевою прокуратурою в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна, яке було ввірене особі чи перебувало в його віданні, за фактом порушень, пов'язаних з обліком, списанням і використанням медикаментів і виробів медичного призначення, закуплених державою для лікування дітей).

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Черкащині від анорексії померла 27-річна психологиня. До лікарні вона поступила без свідомості, з вагою 30 кілограм.

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