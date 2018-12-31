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У Вінниці сталося звіряче масове вбивство: загинули маленькі діти. Всі подробиці

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У понеділок, 31 грудня, у Вінниці стався жахливий злочин — у власній квартирі вбили двох жінок та двох дітей.

Як інформує прес-служба правоохоронців області, повідомлення про інцидент у мікрорайоні "Академічний" близько 15:00 надійшло в поліцію від диспетчера швидкої допомоги.

Медиків викликав чоловік, який повідомив, що знайшов у своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну дружину та 7-річного сина. Лікарі "швидкої" підтвердили смерть трьох осіб.

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Також у квартирі знаходилася трирічна дівчинка, її з важкими травмами голови госпіталізували. Пізніше стало відомо, що лікарям не вдалося врятувати дитину. Травми виявилися несумісними з життям і під час надання медичної допомоги дівчинка померла в лікарні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції і криміналісти. Проводилися першочергові слідчі дії, огляд місця вбивства. За попередньою інформацією, жертви загинули від нанесених травм голови.

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Чоловік, який викликав швидку, доставлений у відділ поліції для з'ясування всіх обставин. Слідство відпрацьовує різні версії інциденту.

За фактом злочину порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство кількох людей). За це передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Пізніше стало відомо, що глава сімейства був затриманий поліцією.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно житель Києва вирушив у лісопосадку за ялинкою та виявив труп чоловіка.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаВінниця
Теги
Національна поліція Українивбивстводітизагинули дітисмертьфотографии
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Не, главная новость на обози - мост на московском катке рухнул! Все скунсы там щас радостно воняют!
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Киндин Павел
Киндин Павел
Уебать конченный.... Если это он- гори в аду.
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