Головна Новини
17 березня • оновлено в 23:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Вінниці швидка допомога потрапила в страшну ДТП. Фото і відео

3.3т
Читати матеріал російською

У Вінниці ввечері у вівторок, 17 березня, автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП.

Як передає vn.20minut, аварія сталася близько 22:00 на Немирівському шосе біля автосалону "Мазда".

За словами очевидців, мікроавтобус не пропустив медиків, які везли пацієнта і їхали з мигалками.

У результаті швидка вилетіла на "Мазду". Попередньо відомо про чотирьох потерпілих, їх доставили в лікарню з важкими травмами.

У Вінниці швидка потрапила в аварію

У Вінниці швидка потрапила в аварію

dtp.vn.ua

У Вінниці швидка потрапила в аварію

У Вінниці швидка потрапила в аварію

vn.20minut.ua

У Вінниці швидка потрапила в аварію

У Вінниці швидка потрапила в аварію

vn.20minut.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві біля Верховної Ради нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков (Юзик) влаштував ДТП.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Вінниця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги