У Вінниці ввечері у вівторок, 17 березня, автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП.

Як передає vn.20minut, аварія сталася близько 22:00 на Немирівському шосе біля автосалону "Мазда".

За словами очевидців, мікроавтобус не пропустив медиків, які везли пацієнта і їхали з мигалками.

У результаті швидка вилетіла на "Мазду". Попередньо відомо про чотирьох потерпілих, їх доставили в лікарню з важкими травмами.

У Вінниці швидка потрапила в аварію dtp.vn.ua

У Вінниці швидка потрапила в аварію vn.20minut.ua

У Вінниці швидка потрапила в аварію vn.20minut.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві біля Верховної Ради нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков (Юзик) влаштував ДТП.

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