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14 лютого • оновлено в 01:30
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Хотіла зістрибнути з моста: у Вінниці поліцейські врятували вагітну жінку. Неймовірне відео

1.2т
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У Вінниці 33-річна вагітна жінка намагалася накласти на себе руки, зістрибнувши з моста на автомобільній дорозі М-21.

Цьому завадили патрульні роти "ТОР". Про це в четвер, 13 лютого, повідомила пресслужба патрульної поліції на сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Копів на місце інциденту викликали свідки, які якраз проїжджали повз.

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У Вінниці вагітна жінка намагалася зістрибнути з моста

У Вінниці вагітна жінка намагалася зістрибнути з моста

Скрін відео

Інспектори Олександр Загоруй, Андрій Миколюк, Олександр Покотило й Олександр Онофрійчук намагалися відмовити жінку від суїциду, але вона відмовлялася слухати.

Патрульні говорили з нею і в якийсь момент швидко перетягли жінку через огорожу моста.

"У кареті швидкої жінка прийшла до тями і навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, які не дозволили їй накласти на себе руки", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше патрульний у Черкасах врятував 20-річну дівчину, яка намагалася накласти на себе руки.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Вінниця
Теги
Національна поліція України видео вагітність самогубство
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