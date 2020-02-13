Хотіла зістрибнути з моста: у Вінниці поліцейські врятували вагітну жінку. Неймовірне відео

У Вінниці 33-річна вагітна жінка намагалася накласти на себе руки, зістрибнувши з моста на автомобільній дорозі М-21.

Цьому завадили патрульні роти "ТОР". Про це в четвер, 13 лютого, повідомила пресслужба патрульної поліції на сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Копів на місце інциденту викликали свідки, які якраз проїжджали повз.

У Вінниці вагітна жінка намагалася зістрибнути з моста Скрін відео

Інспектори Олександр Загоруй, Андрій Миколюк, Олександр Покотило й Олександр Онофрійчук намагалися відмовити жінку від суїциду, але вона відмовлялася слухати.

Патрульні говорили з нею і в якийсь момент швидко перетягли жінку через огорожу моста.

"У кареті швидкої жінка прийшла до тями і навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, які не дозволили їй накласти на себе руки", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше патрульний у Черкасах врятував 20-річну дівчину, яка намагалася накласти на себе руки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram