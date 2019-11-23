У Вінниці поліцейський одним ударом вбив людину

В Вінниця поліцейського підозрюють у перевищенні повноважень, які привели до смерті людини.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, старший оперуповноважений Нацполіціі у Вінниці постане перед судом.

Слідство встановило, що поліцейський нібито запропонував громадянину бути понятим при вилученні боєприпасів, а коли отримав відмову, то вдарив чоловіка кулаком в обличчя. Від удару потерпілий впав і вдарився головою об асфальт, в результаті чого він помер в лікарні, так і не прийшовши до тями.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК (перевищення влади співробітником правоохоронного органу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки). Поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати посади на термін до трьох років.

Удар кулаком Казінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Броварах Київської області співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

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