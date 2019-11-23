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23 листопада • оновлено в 15:44
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/ Розслідування

У Вінниці поліцейський одним ударом вбив людину

2.1т
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В Вінниця поліцейського підозрюють у перевищенні повноважень, які привели до смерті людини.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, старший оперуповноважений Нацполіціі у Вінниці постане перед судом.

Слідство встановило, що поліцейський нібито запропонував громадянину бути понятим при вилученні боєприпасів, а коли отримав відмову, то вдарив чоловіка кулаком в обличчя. Від удару потерпілий впав і вдарився головою об асфальт, в результаті чого він помер в лікарні, так і не прийшовши до тями.

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Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК (перевищення влади співробітником правоохоронного органу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки). Поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати посади на термін до трьох років.

Удар кулаком

Удар кулаком

Казінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Броварах Київської області співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Вінниця
Теги
Національна поліція України вбивство Державне Бюро Розслідувань
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
А что начальнику этого подозреваемого? Пока не начнут наказывать начальников нарушителей снятием с должности и понижением в звании никакого толку не будет.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
А это справедливо? Убил человека, лишил его жизни, и дальше будет жить..
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