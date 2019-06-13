У Вінниці поліцейські жорстоко побили активіста "Громадянської позиції" Гриценка

У Вінниці поліцейські жорстоко побили активіста партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Олександра Камарницького.

Про це написав лідер політсили на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що чоловік отримав численні переломи черепа і перебуває в реанімації без ознак свідомості.

"На межі життя і смерті. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа. Перебуває в реанімації без ознак свідомості. За що побили? Хотіли прямо з вулиці залучити його понятим нібито в якійсь справі про вилучення у когось зброї, а Олександр відмовився, тому що не мав до того жодного відношення і поспішав додому за годину до півночі. Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю!" – написав Гриценко.

Анатолій Гриценко і Олександр Комарницький Facebook Анатолія Гриценка

Олександр Комарницький серед членів "Громадянської позиції" Facebook Анатолія Гриценка

Олександр Комарницький Facebook Анатолія Гриценка

Він додав, що ДБР порушило справу проти поліцейських та висловив сподівання на чесність розслідування.

"Знаю Олександра добре, він був і делегатом З'їзду партії – спокійна відповідальна людина. Слідчі ГБР порушили проти поліцейських справу, побачимо – розслідуватимуть чесно чи прикриють садистів у погонах. Один з них, як виявилося, титулований самбіст. Наші партійці, звичайно, допоможуть чим можуть, щоб зберегти Олександра живим, підтримають його сім'ю. Але така "реформована" поліція – нам, українцям, точно не потрібна, пане Аваков Арсeн", – зазначив Анатолій Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодша дочка Анатолія Гриценка Анна 7 червня потрапила в ДТП в Одесі. Вона їхала в автобусі з київськими школярами на екскурсію по місту.

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