У Вінниці під час пожежі загинув 22-річний рятувальник: деталі трагедії

У Вінниці загинув пожежник-рятувальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, 28 липня о 23:15 в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні помер прапорщик служби цивільного захисту Слободянюк 1997 року народження.

Відомо, що рятувальник брав участь в ліквідації пожежі на полі в селі Рибаче Літинського району Вінницької області.

Чоловік був госпіталізований з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння. Врятувати пожежного не вдалося.

Рятувальник загинув на пожежі

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 липня під Дніпром під час пожежі живцем згоріла жінка.

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