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У Вінниці під час пожежі загинув 22-річний рятувальник: деталі трагедії

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У Вінниці загинув пожежник-рятувальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, 28 липня о 23:15 в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні помер прапорщик служби цивільного захисту Слободянюк 1997 року народження.

Відомо, що рятувальник брав участь в ліквідації пожежі на полі в селі Рибаче Літинського району Вінницької області.

Чоловік був госпіталізований з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння. Врятувати пожежного не вдалося.

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Рятувальник загинув на пожежі

Рятувальник загинув на пожежі

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 липня під Дніпром під час пожежі живцем згоріла жінка.

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Місце
Україна Вінниця
Теги
ГосЧС пожежа
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Какой ужас, как жалко парня. Героически погиб. Погуглите "латвийский пожарный поймал человека". Они нас спасают, рискуя не костюмом или автомобилем, они рискуют жизнью. Поэтому их гибель это вдвойне трагедия. Вечная тебе память и Царствие Небесное, прапорщик службы гражданской защиты Слободянюк.
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