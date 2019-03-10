У Вінниці дерево вбило 11-річну дівчинку: подробиці НП

У Вінниці через ураганний вітер дерево впало і вбило 11-річну дівчинку.

Про НП повідомили в ГУ ДСЧС у Вінницькій області. Смерть від отриманих травм настала в кареті "швидкої допомоги".

"10 березня о 10:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що біля зупинки громадського транспорту на вул. Ватутіна у Вінниці впало дерево на дитину", – сказано в повідомленні.

ГУ ДСЧС у Вінницькій області

Виявивши дитину по приїзду, рятувальники розпиляли повалене дерево і прибрали гілки з проїжджої та пішохідної частини. До проведення зазначених робіт від ДСЧС залучалося п'ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Врятувати дівчинку не вдалося.

ГУ ДСЧС у Вінницькій області

ГУ ДСЧС у Вінницькій області

Як уточнили в прес-службі обласної поліції, за фактом загибелі маленької вінничанки було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (Умисне вбивство, з позначкою "нещасний випадок").

Відзначається, що на місці події слідчо-оперативною групою поліції і експертами були проведені слідчі дії. Обставини трагедії будуть розслідувані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні синоптики оголосили штормове попередження на 10 березня. Сильний ураган накрив Львів. Розбушувався вітер і в Києві. У столиці падали дерева і зривало дахи.

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