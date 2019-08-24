У Вінниці чоловік влаштував вибух на дитячому майданчику: є постраждалі

У Вінниці 65-річний чоловік кинув петарду в натовп дітей. У результаті вибуху постраждала 9-річна дівчинка, її госпіталізували.

Інцидент стався 23 серпня близько 20:00 у дворі одного з багатоквартирних будинків на проспекті Юності, інформує прес-служба обласної поліції.

Встановлено, що місцевий житель, який скоїв злочин, неодноразово конфліктував із сусідами через те, що паркував свій автомобіль на території дитячого майданчика.

"Вчергове незадоволений через зауваженнями мешканців, він із балкона власної квартири кинув на майданчик, де в той час саме грали діти, петарду", – сказано в повідомленні.

9-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, інші діти сильно злякалися й отримали психологічну травму.

На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група Вишинського відділення поліції. Також було задіяно спецпідрозділ КОРД, оскільки зловмисник закрився в своїй квартирі і нікого не впускав.

Після примусового відкривання дверей квартири зловмисник був у процесуальному порядку затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

За цим фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 15 п. 1 п. 2 п. 5 п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).

За правопорушення вінничанину передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Ілюстрація. петарда Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Вінниччині 11 осіб, троє з яких – діти, були госпіталізовані з гострим отруєнням після вживання їжі в Хрестовоздвиженському храмі села Довжок.

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