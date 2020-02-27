У Вінниці 43-річний п'яний чоловік увірвався в синагогу. При цьому він викрикував антисемітські гасла.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, хуліган застосував силу до одного з відвідувачів. "У приміщення синагоги у Вінниці увірвався нетверезий чоловік, який нецензурно висловлювався, викрикував антисемітські гасла і застосував силу до одного із присутніх", – заявили правоохоронці.

У Вінниці чоловік влаштував дебош у синагозі Прес-служба ГУ НП у Вінницькій області

Відзначається, що на даний момент слідчі відкрили два кримінальні провадження за статтями про хуліганство та про дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі.

Якщо провину доведуть, порушнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у брехні про прослуховування прихожан синагоги у жовтні 2018 року.

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